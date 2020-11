Calciomercato, Ronaldo furioso | Juventus, doppio addio shock

Cristiano Ronaldo potrebbe reagire molto male alle ultime notizie sul futuro della Juventus. Di seguito le ultime novità dalla Spagna

La Juventus si sta aggrappando sempre di più alle prestazioni di Cristiano Ronaldo. Il bomber portoghese sta trascinando a suon di gol i bianconeri e quando manca, come ieri a Benevento, la sua assenza si fa sentire. Occhio al futuro del campione ex Real Madrid: di seguito tutte le ultime novità.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan e Juventus, scambio clamoroso | Ci prova Raiola!

Calciomercato Juventus, occhio a Ronaldo se Pirlo viene esonerato

Secondo quanto riporta ‘Don Balon’, il futuro del fenomeno portoghese potrebbe essere direttamente connesso a quello di Andrea Pirlo. Il sito spagnolo come la posizione dell’allenatore italiano sia in bilico e come Mauricio Pochettino possa essere il possibile sostituto in casa bianconera. Pirlo, però, è colui che ha convinto CR7 a restare la scorsa estate e il portoghese sarebbe furioso in caso di cambio in panchina. Non sarebbe da escludere, dunque, un clamoroso doppio addio. Sull’attaccante occhio a PSG, Real Madrid e Manchester United.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, agente allo scoperto | C’è l’annuncio