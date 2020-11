Calciomercato Juventus, Pirlo in bilico | C’è già l’erede immediato

Andrea Pirlo ha accettato subito di guidare la Juventus, ma ora le cose non stanno girando al meglio: già in bilico, c’è il sostituto!

Ancora un pareggio in casa del Benevento. La Juventus non riesce a vincere e a convincere senza Cristiano Ronaldo, che è stato lasciato a casa per riposo da Andrea Pirlo. L’allenatore dei bianconeri sarebbe già in bilico dopo i risultati non troppo esaltanti collezionati in questo avvio stagionale alla guida della compagine torinese.

Calciomercato Juventus, addio Pirlo: assalto al top player!

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” il club bianconero potrebbe subito cambiare rotta pensando al possibile sostituto. Sarebbe già stato individuato il suo erede, ossia l’allenatore argentino, Mauricio Pochettino, che ormai è voglioso di tornare a guidare una top dopo l’avventura finita male al Tottenham e che è stato seguito già in passato dalla dirigenza bianconera.

Il tecnico sudamericano potrebbe arrivare anche subito, ma il futuro di Pirlo si deciderà soltanto nelle prossime settimane al termine dei numerosi impegni tra Serie A e Champions.

La Juventus vuole ripartire alla grande dopo il brutto pareggio di Benevento.

