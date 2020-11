Arriva un importante annuncio che potrebbe orientare il prossimo calciomercato in casa Juventus. Di seguito tutte le ultime novità di giornata

Sami Khedira è ormai da diversi mesi un vero e proprio separato in casa nella Juventus. Il centrocampista non viene utilizzato da Andrea Pirlo e già in estate è stato vicinissimo all’addio. Non è arrivato, però, l’accordo per la rescissione del contratto con il club bianconero e alla fine il tedesco è rimasto a Torino. Il club piemontese punta a liberarsi il prima possibile del calciatore: ecco tutte le ultime novità arrivate direttamente per bocca dell’ex Real Madrid.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, agente allo scoperto | C’è l’annuncio

Calciomercato Juventus, l’annuncio di Khedira sul futuro: ecco le ultime

Nelle ultime settimane, si parla sempre di più della prossima destinazione del tedesco. Lo stesso Khedira ha ammesso che avrebbe piacere a proseguire la sua carriera in Premier League. Di seguito le sue ultime dichiarazioni ai microfoni di ‘Zdf’: “La Premier League può essere un’opzione. Ma non a gennaio. Sto puntando a rispettare il mio contratto“. Vedremo dunque se la Juventus riuscirà a cedere il calciatore o se alla fine resterà davvero in rosa fino al termine del suo contratto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Mercato Juventus, bomber di nuovo nel mirino | ‘Beffa’ all’Inter