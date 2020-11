Calciomercato, la Juventus ci prova | Scambio con la Roma tra giovani

Possibile scambio tra Juventus e Roma con due giovani coinvolti: i bianconeri ci provano prima della scadenza

Molto attenta la Juventus al mercato dei giovani. I bianconeri vorrebbero acquistarne uno dalla Roma, visto il contratto in scadenza nel 2022. Il club giallorosso, infatti, non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo e la Juve vorrebbe approfittarne, visti i buoni rapporti con Mino Raiola.

Juventus, scambio con la Roma per Calafiori

Il giocatore per cui la Juventus vorrebbe imbastire uno scambio con la Roma è Riccardo Calafiori. Il terzino giallorosso è uno degli assistiti di Raiola e non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2022. I bianconeri proporrebbero il cartellino di Gianluca Frabotta, terzino sinistro che Pirlo ha lanciato quest’anno in prima squadra.

La Juve vorrebbe Calafiori prima della scadenza e Frabotta sembra la chiave per arrivare al giocatore della Roma. Uno scambio alla pari con valutazioni intorno ai 10-12 milioni di euro. I bianconeri monitorano attentamente la situazione.

