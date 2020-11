Calciomercato Inter, il big è stufo | Addio: 80 milioni!

Il top player di Conte sempre più deciso a salutare i nerazzurri: ecco la valutazione dell’Inter, i motivi dell’addio

Non è un momento semplice per l’Inter che, dopo il k.o contro il Real che può pregiudicare il cammino in Champions League, valuta le prossime operazioni di calciomercato tra gennaio e giugno. In tal senso in vista della prossima estate, si avvicina la cessione di un top player di Conte: un club in pole.

Calciomercato Inter, cessione più vicina: ecco perchè

L’inflessibilità tattica di mister Conte tra i motivi dell’addio. Secondo quanto riportano i colleghi di ‘Don Balon’, Lautaro Martinez starebbe pensando a salutare l’Inter nell’estate 2021. In pole position c’è sempre il Barcellona che ha già tallonato il ‘Toro’ nei mesi scorsi e che adesso è pronto a rifarsi sotto. L’Inter valuta Lautaro Martinez non meno di 80 milioni di euro, con l’argentino stufo di non essere considerato indispensabile dall’allenatore nerazzurro al pari del compagno Lukaku.

Già vicinissimo all’addio la scorsa estate, il divorzio è stato solo rimandato e con ogni probabilità dovrebbe concretizzarsi tra poco più di sei mesi. Oltre ai catalani, in corsa c’è anche il Manchester City che ritiene Lautaro il perfetto erede di Aguero, in scadenza con gli inglesi.

Più staccato il Real Madrid che per l’attacco di Zidane valuta anche altre piste. Lautaro vuole fare il salto di qualità: il suo futuro sempre più a tinte blaugrana.

