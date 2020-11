Calciomercato Inter, esonero Conte | Sostituto dalla Serie A col gioiello

L’esonero di Antonio Conte è tutt’altro che scontato: l’Inter valuta il sostituto dalla Serie A e il suo pupillo sul mercato

I risultati e le prestazioni dell’Inter in questa stagione sono al di sotto delle aspettative e la dirigenza dei nerazzurri starebbero valutando il futuro in panchina di Antonio Conte, soprattutto in previsione della prossima stagione. La sconfitta contro il Real Madrid è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e l’addio potrebbe concretizzarsi a breve. Marotta e Suning stanno anche valutando il nome di Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo.

Inter, esonero Conte: con De Zerbi anche il suo gioiello

Roberto De Zerbi, secondo la dirigenza dell’Inter, sarebbe un’ottima soluzione perché non sarebbe costosa e valorizzerebbe i giovani talenti. La partita contro il suo Sassuolo per Conte potrebbe essere decisiva per il suo futuro. Marotta e Suning, inoltre, avrebbero come idea anche l’acquisto di Manuel Locatelli, uno dei fedelissimi di De Zerbi.

Locatelli questa stagione si sta affermando come uno dei centrocampisti migliori della Serie A e su di lui ci sono anche gli occhi della Juventus. Per l’Inter sarebbe un’operazione da 40 milioni di euro: un prestito con diritto di riscatto (obbligo mascherato) così com’è successo con Sensi, visti i buoni rapporti che ci sono tra le due società.

