Calciomercato Milan, Maldini si sbilancia sul colpo | “Affare interessante”

Il Milan potrebbe presto mettere a segno un importante colpo sul calciomercato. Paolo Maldini si è sbilanciato su un profilo che interessa i rossoneri

Il Milan potrebbe presto accelerare per Florian Thauvin nelle prossime settimane. Il francese è da tempo nel mirino dei rossoneri che sono pronti a mettere a segno l’ottimo colpo a parametro zero. Il calciatore, infatti, non ha rinnovato il contratto con il Marsiglia. Di seguito tutte le ultime novità sulla trattativa, attraverso le parole di uno dei massimi dirigenti rossoneri.

Calciomercato Milan, Maldini palesa l’interesse per Thauvin

Paolo Maldini si è soffermato sul futuro di Thauvin ai microfoni di ‘Telefoot’, ecco le sue dichiarazioni odierne: “E’ in scadenza di contratto, quindi è un’operazione interessante dal punto di vista economico. Parliamo di un giocatore di alto livello. Non ha lo stesso profilo dei nostri ultimi acquisti, visto che ha 27 anni. Ma sappiamo che la formula giusta per la nostra squadra è avere un mix di giovani giocatori e giocatori esperti. Ovviamente è un profilo che seguiamo”. Vedremo se dalle parole si passerà presto ai fatti e il calciatore sarà un rinforzo del prossimo Milan.

