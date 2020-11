Calciomercato Milan, super colpo in attacco | Arriva la conferma!

Il Milan sarebbe sempre al lavoro per arrivare a giocatori di valore da regalare a Stefano Pioli: possibile colpo in attacco!

Il Milan continua a lavorare in ottica futura per cercare di innalzare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Stefano Pioli. La compagine rossonera è sempre alla ricerca di innesti di qualità assoluta in grado di fare la differenza. Nelle ultime ore è arrivata la conferma per il super colpo nel reparto offensivo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ‘scippo’ alla Roma | Talento a zero

Calciomercato Milan, Icardi in pole per l’attacco rossonero

Come riportato dal portale spagnolo “Todofichajes“, lo stesso giornalista Tiziano Crudeli ha svelato durante il programma su 7Gold la possibilità del club rossonero di poter piazzare il colpo Icardi in vista della prossima stagione. Confermate le indiscrezioni delle scorse settimane con la volontà del Milan di arrivare a Mauro Icardi anche con qualche scambio suggestivo per il PSG.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Serie B, occasione Rani Khedira | I dettagli

Il rapporto dell’attaccante argentino con Tuchel non è mai stato dei migliori e così il feeling tra i due non è mai scattato. Il suo addio potrebbe arrivare al termine della stagione con Kean che ha scavalcato in poco tempo le gerarchie.

Icardi in coppia con Ibrahimovic sarebbe la ciliegina sulla torta per il Milan, voglioso di tornare protagonista anche in Champions League. L’ex centravanti dell’Inter, inoltre, rappresenterebbe il futuro della compagine rossonera, alla ricerca di una valida alternativa al campione svedese.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato, addio Juventus | Dybala resta in Serie A!