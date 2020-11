Calciomercato Inter, il Real Madrid lo fa fuori | Tentativo di Marotta

L’Inter non smette di lavorare sul calciomercato e pianifica un nuovo colpo importante: occasione dal Real Madrid

È un avvio di stagione sicuramente da dimenticare quello che sta vivendo l’Inter, che attualmente è quinta in Serie A dopo aver riscontrato diverse difficoltà nelle prime otto giornate di campionato. I nerazzurri erano partiti con aspettative più importanti e ora sono cinque punti dietro al Milan, che occupa la vetta della classifica.

La stagione però è ancora lunga e può succedere di tutto, ma non in Champions League dove l’avventura potrebbe essere già compromessa. La compagine allenata da Antonio Conte dista cinque punti dalla seconda posizione e deve vincere le ultime due gare e sperare in un incastro di risultati per poter sperare ancora nella qualificazione agli ottavi di finale.

Calciomercato Inter, la difesa non va: suggestione Militao per gennaio

Ciò che sta deludendo di più in questo periodo è sicuramente la difesa, che in passato era sempre stato il punto di forza delle squadre di Conte. Per gennaio la società potrebbe pensare a dei cambi importanti e un’occasione potrebbe arrivare direttamente dal Real Madrid.

Secondo quanto riportato da ‘Defensa Central’, infatti, Eder Militao potrebbe presto lasciare i ‘Blancos’. Il brasiliano ha perso il posto per Nacho Fernandez e potrebbe salutare già a gennaio. Potrebbe essere un’idea per l’Inter, che potrebbe offrire un prestito con riscatto intorno ai 25-30 milioni di euro.

Sarebbe sicuramente un colpo necessario visto che serve uno scossone per far rialzare la retroguardia nerazzurra.

