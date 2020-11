Calciomercato, da Dybala a Icardi | Il Black Friday futuro

Il Black Friday porta con sé numerosi sconti, anche in chiave calciomercato

Il 27 novembre, in tutto il mondo, cade il Black Friday del 2020: un evento che ha origini in America, ma che ha visto la propria diffusione a macchia d’olio in tutto il globo. Una corsa agli sconti, allo shopping sfrenato, agli acquisti convenienti, che quest’anno si stanno dipanando soprattutto online, con poche occasioni di recarsi nei negozi o nei centri commerciali. Occasioni che capitano anche in ambito calcistico e che danno speranza ai molti club che sono in cerca di affari low-cost.

Calciomercato, il Black Friday delle italiane

Si parte con Paulo Dybala, lontano dal rinnovo con la Juventus e che i bianconeri potrebbero decidere di cedere per liberare uno spazio nella rosa di Andrea Pirlo: in assenza di un miglioramento della condizione, avverrà la separazione. Il suo valore di mercato attuale è di 80 milioni, ma Paratici potrebbe accontentarsi anche di scendere a 40-50 milioni, per evitare di perderlo a zero tra un anno esatto. Chi potrebbe invece tornare in Italia è Mauro Icardi, con Wanda Nara che spinge per il ritorno a Milano, stavolta sponda rossonera: costato 50 milioni più bonus al Paris Saint-Germain, il suo rendimento non gli sta permettendo di mantenere la valutazione originaria, il che spingerebbe Leonardo a poterlo cedere anche a 35-40 milioni di euro.

Da non sottovalutare anche la situazione Barcellona, con l’epurazione di Koeman ancora attiva: il primo nome destinato a saltare è quello di Griezmann, pagato 120 milioni di euro all’Atletico Madrid e che attualmente non potrebbe essere rivenduto a quelle cifre. Con una valutazione precipitata a 80 milioni di euro, i blaugrana potrebbero decidere di cederlo anche intorno ai 60 milioni. Un altro affare di livello europeo potrebbe essere Paul Pogba, vittima della svalutazione dell’intero Manchester United e di un’annata non al massimo delle sue capacità: complice la crisi, l’ex Juventus oramai ha raggiunto un valore di circa 60 milioni, che potrebbe scendere dinanzi a un’offerta da 45-50 da parte di un buon acquirente.

