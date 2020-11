Benevento-Juventus, i convocati di Pirlo | “Ronaldo out, vi spiego”

Benevento-Juventus, i convocati di Andrea Pirlo per la trasferta del Vigorito: “Ronaldo riposerà”, le motivazioni del tecnico

“Contro il Benevento, Cristiano si prenderà un turno di riposo”: gela i tifosi della Juventus il tecnico Andrea Pirlo, che ai microfoni della TV ufficiale dei bianconeri ha fatto chiarezza sui convocati per la trasferta del Vigorito: “Dopo tante partite, Cristiano si sentiva un po’ stanco ed era già in programma che non sarebbe venuto con noi domani. Discorso diverso per Alex Sandro e Bonucci, che rientreranno, dopo essersi allenati col gruppo nel corso della settimana”.

Benevento-Juventus, i convocati di Pirlo: Ronaldo out, rientra Bonucci

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Garofani.

Difensori: Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadardo, Dragusin, Frabotta.

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski.

Attaccanti: Morata, Dybala.

