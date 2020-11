Sassuolo-Inter, le ultime su Brozovic | Arriva il risultato del tampone!

Sassuolo-Inter, ultimo giro di tampone per Marcelo Brozovic: arriva l’esito del test del croato, Conte tiene il fiato sospeso

Anche se la Champions League ha portato in dote più di qualche cattiva notizia, finalmente può tornare a sorridere (in parte) Antonio Conte: dopo l’ultimo giro di tampone, Marcelo Brozovic è risultato negativo al Covid-19. Il centrocampista croato aveva contratto il virus durante l’ultima sosta per le Nazionali, mentre era in ritiro con la sua Croazia, colpita dal caso Vida. Un caso che ha privato l’Inter di un tassello importante, ma che è già pronto a rientrare in vista della difficile ed insidiosa trasferta di Reggio Emilia, contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi.

