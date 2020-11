Calciomercato, ritorno in Premier | Idea Sarri per la panchina

Maurizio Sarri potrebbe tornare ad allenare in Premier League dopo l’esperienza al Chelsea. Ecco tutti i dettagli

Maurizio Sarri è stato esonerato dalla Juventus alla fine della scorsa stagione. Decisiva l’eliminazione agli ottavi di finale dalla Champions League contro il Lione. Nonostante abbia vinto lo scudetto, infatti, la dirigenza bianconera non era contenta del rendimento del suo allenatore e ha preferito puntare su Andrea Pirlo.

Premier League, torna Sarri in panchina

Secondo quanto riferito da ‘The Telegraph‘, il West Bromwich è in procinto di cambiare proprietà. La trattativa tra Guochuan Lai e il gruppo americano sembra a buon punto nonostante ci sia ancora distanza. L’attuale proprietà sta ricevendo delle critiche per il rendimento del West Brom e il mercato condotto durante la sessione estiva.

Maurizio Sarri potrebbe essere un’idea per il West Brom. Per lui si tratterebbe di un ritorno in Premier League dopo la stagione alla guida del Chelsea, dove vinse l’Europa League e conquistò la qualificazione in Champions. Un modo per rilanciare la sua carriera in un campionato che ha sempre apprezzato.

