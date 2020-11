Calciomercato Milan, doppio colpo a sorpresa | Affare con il Liverpool

Il Milan vuole fare un finale di stagione importante e va a caccia di nuovi rinforzi per avere delle alternative: doppio colpo per gennaio

È stato un avvio di stagione più che convincente per il Milan, che attualmente occupa la prima posizione in Serie A dopo aver collezionato sei vittorie e due pareggi nelle prime otto giornate. Il vantaggio dalla seconda in classifica, ovvero il Sassuolo, è di due punti mentre la Juventus è quattro punti dietro.

L’obiettivo della compagine allenata da Stefano Pioli è quello di raggiungere almeno le prime quattro posizioni del campionato in modo da ritornare in Champions League dopo tanti anni di attesa. A questo punto però Ibrahimovic e compagni non si pongono limiti e vogliono provare a fare più vittorie possibili.

Calciomercato Milan, nel mirino Shaqiri e Origi: pronta l’offerta

Il Milan intanto sta lavorando per il futuro e potrebbe tentare dei colpi già a gennaio, soprattutto se la situazione dovesse restare questa. La società non vuole lasciare nulla di intentato e per questo sta pensando di rinforzare la rosa da subito.

Nel mirino ci sono adesso due calciatori del Liverpool che sarebbero in uscita, così come riportato da ‘Express’. I nomi sono quelli di Shaqiri e Origi, che potrebbero essere due colpi di mercato importanti per gennaio. L’offerta del Milan potrebbe aggirarsi intorno ai 33 milioni di euro complessivi.

I due nomi sarebbero sicuramente utili soprattutto per avere valide alternative agli attuali titolari, che non hanno molta occasione di rifiatare.

