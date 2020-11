Calciomercato Milan, clamoroso ritorno | Offerto in prestito

Per il Milan il rinforzo in attacco a gennaio potrebbe essere un clamoroso ritorno: il club lo offre ai rossoneri in prestito

A volte ritornano è un libro scritto da Stephen King nei primi anni ’90, ma il titolo andrebbe bene anche per il calciomercato del Milan. Infatti i rossoneri sono alla ricerca di rinforzi in attacco e la soluzione potrebbe essere il ritorno di un ex. Il club lo offre in prestito ai rossoneri.

Calciomercato Milan, ritorno di Piatek: l’Hertha Berlino propone il prestito

Dopo un anno preciso il Milan potrebbe tornare sui suoi passi e puntare nuovamente su Kristopf Piatek. Il bomber polacco lo scorso gennaio si è trasferito in Germania per giocare con la maglia dell’Hertha Berlino ed è stato pagato circa 24 milioni di euro. Se nei primi sei mesi nella Bundesliga le cose sembravano andare per il meglio con 5 gol in 16 partite, in questa stagione non è così.

Infatti su otto partite giocate solamente tre sono state dal primo minuto, collezionando un solo gol. Così il club tedesco avrebbe offerto il pistolero al Milan, che potrebbe pensare di riportarlo in rossonero per rinforzare l’attacco e permettere ad Ibrahimovic di rifiatare ogni tanto. Certamente in caso di ritorno a Milano sarebbe sconsigliata la maglia numero 9, che non gli portò molto bene e con la quale segnò solamente 4 gol in 18 presenze.

