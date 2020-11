Addio a Diego Armando Maradona, il cordoglio sui social per il ‘Pibe de Oro’

I messaggi social più significativi per la morte di Diego Armando Maradona

Un evento che scuote l’intero mondo del calcio e non solo. La morte di Diego Armando Maradona colpisce tutto il globo, che piange la scomparsa a soli 60 anni di uno dei più grandi calciatori di sempre. Dall’eterno rivale Pele fino alla federazione argentina, passando per il Napoli, la squadra che aveva portato a vincere due Scudetti, e per il River Plate, vi riportiamo i più significativi messaggi di unione al cordoglio per la scomparsa del ‘Pibe de Oro’.

Abrazo de gol ✊ pic.twitter.com/XiPYP5wck8 — River Plate (@RiverPlate) November 25, 2020

La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, manifiesta su más profundo dolor por el fallecimiento de nuestra leyenda, Diego Armando Maradona. Siempre estarás en nuestros corazones 💙 pic.twitter.com/xh6DdfCFed — AFA (@afa) November 25, 2020

Tutti si aspettano le nostre parole. Ma quali parole possiamo usare per un dolore come quello che stiamo vivendo? Ora è il momento delle lacrime. Poi ci sarà il momento delle parole.

Diego 💙 pic.twitter.com/mjwhrSczPG — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 25, 2020

Se ne va il dio del calcio.. grazie di tutto Diego pic.twitter.com/tOvyQxqWnT — Andrea Pirlo (@Pirlo_official) November 25, 2020