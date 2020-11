Calciomercato Milan, scambio shock | Leao in Premier!

Calciomercato Milan, ipotesi di scambio shock dalla Premier League: Pepe per Leao, la pazza idea di Maldini

Il Milan continua a volare sulle ali della gestione Pioli, ma intanto la squadra mercato rossonera è già al vaglio dei possibili rinforzi, in vista della prossima stagione. D’altronde, Maldini e Massara puntano forte sulla programmazione, alla ricerca delle occasioni giuste al momento giusto, per puntellare un Milan già forte e vicino alla consacrazione. E dalla Premier League, potrebbe arrivarne una di spessore, con Nicolas Pepe in uscita dall’Arsenal ad un possibile prezzo di saldo.

Calciomercato Milan, Pepe per Leao: la pazza idea dei rossoneri

L’idea è quella di uno scambio, per sfruttare il momento poco felice dell’ex Lille in Inghilterra. Pagato la bellezza di 80 milioni di euro dall’Arsenal nell’estate del 2019, Pepe potrebbe lasciare la Premier League nel corso della prossima, approdando in quella Serie A, che già il Napoli aveva provato a fargli assaggiare. Il Milan guarda con interesse al suo profilo, consapevole del prezzo di saldo che i Gunners chiederebbero per lui: 40-50 milioni di euro, per un calciatore ancora giovane e capace di rilanciarsi in un campionato come quello italiano. In caso di qualificazione in Champions League, Maldini sarebbe disposto ad intavolare le trattative per Pepe, in quello che sarebbe uno scambio di prestiti onerosi (con relativi diritti di riscatto), che vedrebbe il giovane Leao imboccare la strada verso Londra.

