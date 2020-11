Calciomercato Milan, post Calhanoglu | Idea dalla Serie A

Il futuro di Hakan Calhanoglu è ancora in bilico e il Milan sta pensando al sostituto: la nuova idea di Maldini

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, è alle prese con diverse trattative per il rinnovo del contratto di diversi top della squadra di Pioli. Da Donnarumma a Ibrahimovic, passando per Hakan Calhanoglu. Difficile da portare a termine in modo positivo soprattutto quella per il trequartista turco, che chiede un ingaggio sui 6 milioni di euro a stagione. Ecco perché il club rossonero si sta guardando intorno per un il possibile sostituto.

Milan, idea per il post Calhanoglu

Calhanoglu è diventato col passare dei mesi sempre più determinante per il Milan: Pioli lo ha messo al centro del progetto e le prestazioni del turco hanno ripagato la fiducia del tecnico. Il club rossonero è consapevole dell’importanza di Calhanoglu, ma vista la scadenza del contratto nel 2021 e le difficoltà per il rinnovo è inevitabile che Maldini pensi anche a sostituirlo a dovere.

Il direttore tecnico del Milan, infatti, starebbe valutando anche Filip Djuricic, che gioca nella stessa posizione di Calhanoglu. Nel Sassuolo, il serbo ha trovato la sua dimensione dopo aver girovagato per mezza Europa. E’ un fedelissimo di De Zerbi, che lo volle anche al Benevento, e ha una valutazione di circa 30 milioni. Per Maldini è una suggestione, vedremo se diventerà qualcosa in più in futuro.

