Calciomercato Inter, ecco il vice-Lukaku | Arriva dalla Cina!

Calciomercato Inter, Conte alla ricerca di un vice-Lukaku: il nome nuovo arriva gratis dalla Cina

E’ il vero e proprio totem della sua Inter, per questo Antonio Conte sta scandagliando il mercato in lungo e in largo, alla ricerca di un possibile vice, capace di dargli rifiato. Romelu Lukaku è davvero unico per caratteristiche, soprattutto in una squadra povera di centravanti puri come l’Inter. E per gennaio, quella di aggiungerne un altro in rosa, sembra essere una priorità assoluta per Marotta ed Ausilio, con il tecnico Conte che avrebbe indicato già le sue preferenze per il ruolo di vice-Lukaku.

Calciomercato Inter, Hulk come vice-Lukaku: arriverebbe gratis!

Attenzione, però, a quelli che potrebbero essere i futuri scenari di mercato: dalla Cina arriva una candidatura insolita, con gli intermediari del brasiliano Hulk, che avrebbero offerto all’Inter le prestazioni dell’ex attaccante del Porto. Attualmente in Cina con la maglia dello Shangai Dongya, il 34enne carioca vedrà il proprio contratto scadere il prossimo dicembre e si unirebbe ai nerazzurri a parametro zero, già dal prossimo gennaio. Tuttavia, il gradimento totale di Antonio Conte sembra ancora mancare: il tecnico leccese preferirebbe altri profili, come Milik o Giroud, ma l’ipotesi Hulk potrebbe presto acquistare quota. Soprattutto se le richieste rispettivamente di Napoli e Chelsea resteranno ancora troppo alte.

