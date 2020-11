Calciomercato Napoli, addio Gattuso | Ecco il sostituto!

La sconfitta contro il Milan ha riportato malumore in casa Napoli. In bilico il rinnovo di Gattuso, già ci sarebbe l’idea per il suo sostituto!

Terremoto in casa Napoli dopo la cocente sconfitta in campionato contro il Milan. Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” lo stesso allenatore Rino Gattuso avrebbe parlato di dimissioni alla squadra nel discorso consueto post-gara a Castel Volturno. Il rinnovo biennale potrebbe saltare dopo gli ultimi risultati non avvincenti: ci sarebbe già il nome del suo possibile sostituto.

Calciomercato Napoli, Spalletti pronto per il post Gattuso

Luciano Spalletti potrebbe ripartire proprio con un nuovo progetto entusiasmante come quello del Napoli. Ormai fermo dallo scorso anno dopo l’avventura con l’Inter, il tecnico di Certaldo non vede l’ora di rimettersi in sella. Accostato anche al Milan prima dell’arrivo di Pioli sulla panchina rossonera, è ancora sotto contratto con l’Inter fino al 2021.

I prossimi giorni saranno da monitorare per capire ci siano o meno i margini di un suo possibile arrivo a sorpresa. Gattuso dovrà risolvere velocemente i problemi nello spogliatoio azzurro per ripartire alla grande.

Da Gattuso a Spalletti: il Napoli continua a lavorare anche in ottica futura per trovare la giusta dimensione.

