Calciomercato Napoli, terremoto Gattuso | Rinnovo in bilico

Rino Gattuso è arrabbiato dopo la sconfitta cocente in casa contro il Milan. Situazione caotica in casa Napoli: la firma potrebbe saltare

La sconfitta casalinga contro il Milan ha riportato malumore in casa Napoli. Rino Gattuso ha parlato chiaramente nel post-partita assumendosi tutte le colpe del risultato negativo. L’allenatore della compagine partenopea ha rivelato di vedere spesso una squadra spenta senza rabbia interiore di raggiungere dei risultati ambiti. E così ha speso parole dure contro i suoi calciatori.

Calciomercato Napoli, Gattuso infuriato con la squadra

Come svelato dall’edizione de “Il Corriere dello Sport” lo stesso Gattuso avrebbe parlato addirittura di dimissioni come ipotesi estrema, ma la situazione sarebbe tornata subito alla normalità con gli azzurri che sono scesi in campo a Castel Volturno per preparare subito la sfida di Europa League. Il tecnico calabrese vorrebbe vedere nuovamente una squadra più combattiva e vogliosa di raggiungere obiettivi importanti, ma finora il cammino degli azzurri è stato altalenante senza una precisa meta.

E così, inoltre, in questa situazione caotica potrebbe saltare anche la firma del suo rinnovo biennale, che era ormai pronto da tempo. In caso di addio improvviso, lo stesso presidente del club azzurro, Aurelio De Laurentiis, potrebbe ripensare a Luciano Spalletti, ormai da tempo libero e in cerca di una sistemazione importante per il prosieguo della sua carriera dopo l’esperienza all’Inter.

Pochi minuti fa, infine, è arrivato anche così il comunicato ufficiale del Napoli con un tweet pubblicato: “Nella giornata di ieri, su alcuni siti e oggi su alcuni quotidiani, è improvvisamente comparso il racconto, completamente inventato, di una presunta lite dai toni accesi tra i calciatori del Napoli e Rino Gattuso. Si tratta di una notizia destituita di ogni fondamento”.

Una situazione da monitorare attentamente nelle prossime ore con Rino Gattuso che vorrebbe immediatamente un cambio di rotta da parte dei suoi calciatori.

