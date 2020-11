Calciomercato Juventus, resta da Pirlo | Decide Ronaldo

Ronaldo ha esortato Pirlo a dare più spazio al compagno di squadra, nonostante la situazione

L’ottima condizione di Cristiano Ronaldo e di Alvaro Morata stanno tenendo Paulo Dybala fuori dagli schemi di Andrea Pirlo, almeno per quanto riguarda la formazione titolare. Anche a gara in corso l’attaccante argentino ha trovato poco spazio in questa prima fase di stagione, ma non è detto che una volta recuperata la migliore condizione, come ha specificato anche il tecnico bianconero, non possano crearsi nuovi spazi tra i titolari. In caso contrario la cessione potrebbe essere la strada migliore, così anche da poter remunerare la partenza dell’ex Palermo e reinvestire il tesoretto ottenuto in altri reparti della rosa.

Calciomercato Juventus, l’attaccante deve restare

Ronaldo, però, non sarebbe d’accordo con l’eventuale partenza di Dybala, stando a quanto riportato da ‘DonBalon’, che parla anche del Real Madrid come possibile destinazione del giocatore. Anzi, il portoghese avrebbe esortato Pirlo a dare più spazio all’argentino. Con la Juventus pronta a entrare nella fase clou della stagione, che comprende anche la fase finale dei Gironi di Champions League e la sfida con il Barcellona, il caso Dybala continua a tenere banco e adesso, su indicazione del talento portoghese, sembra che non ci sarà una soluzione immediata.

