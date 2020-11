Calciomercato Juventus, erede di Buffon in casa | I dettagli

Gianluigi Buffon si avvicina ai 43 anni e la Juventus pensa al suo futuro erede: la soluzione si trova già tra le mura bianconere

Nuovo guaio muscolare per Gianluigi Buffon, costretto a saltare la partita di questa sera contro il Ferencvaros. Così la Juventus inizia a cercare il possibile erede dell’estremo difensore bianconero, ma la soluzione potrebbe essere già in casa.

Calciomercato Juventus, Buffon trova l’erede in casa: Israel potrebbe essere il terzo portiere

Il tempo passa inesorabile e Gianluigi Buffon si avvicina ai 43 anni. L’estremo difensore della Juventus inizia inevitabilmente a pensare al ritiro ed anche il club bianconero deve pensare come sostituirlo. Naturalmente i nomi sulla lista non mancano a Fabio Paratici, ma la migliore soluzione potrebbe essere già tra le mura bianconere.

Infatti a sostituire questa sera in panchina Buffon, sarà il giovanissimo Franco Israel, convocato come terzo portiere. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Todo Fichajes’, il classe 2000 uruguagio potrebbe essere il vero erede di Buffon tra le fila bianconere, con Szczesny che rimarrebbe primo portiere, secondo passerebbe Pinsoglio mentre terzo proprio Israel. Una soluzione a costo zero da far crescere in casa Juventus.

