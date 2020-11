Calciomercato Inter, ritorno di fiamma | Big del Napoli nel mirino

L’Inter sta valutando di ritornare su un vecchio obiettivo che gioca nel Napoli: un big che non sta attraversando un buon momento

In quest’inizio di stagione Inter e Napoli stanno palesando diversi problemi. Per i nerazzurri sono arrivati alcuni risultati negativi sia in campionato, sia in Champions. Il Napoli, invece, ha toppato i due scontri diretti contro Sassuolo e Milan e con la sconfitta a tavolino contro la Juventus e il punto di penalizzazione è ora a -6 dal primo posto. Ci sono state delle diatribe tra Gattuso e i suoi giocatori, ciò induce l’Inter a tornare su un vecchio obiettivo.

Inter, ci risiamo: interesse per un big del Napoli

Secondo quanto riferito da ‘Repubblica‘ nell’edizione odierna, Gennaro Gattuso al termine della partita con il Milan ha avuto una discussione con i leader della sua squadra. Nello specifico, pare siano Fabian, Insigne e Mertens quelli che non hanno dato il massimo per battere i rossoneri, tornati appagati a Napoli dopo aver fatto faville in nazionale.

Una situazione favorevole all’Inter: nella mente di Marotta e Co. ritorna l’idea di puntare su Dries Mertens, per proporre un attacco tutto belga con l’amico Lukaku e soprattutto per le garanzie tecniche che offre il 14 del Napoli. Una situazione tutta da valutare, soprattutto per ciò che sta succedendo nello spogliatoio partenopeo.

