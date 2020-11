Nulla da fare per il grande scambio con l’altra big di Serie A. Al centro di tutto Christian Eriksen, il cui addio all’Inter a gennaio è praticamente certo

Prima di Inter-Torino, Beppe Marotta ha fatto calare il sipario sull’avventura in nerazzurro di Crhstian Eriksen. Coi granata terza panchina consecutiva, senza nemmeno entrare in campo a gara in corso, per il fantasista danese ormai silurato da Antonio Conte e da tutto l’ambiente interista. Come, senz’altro a malincuore, dallo stesso Amministratore delegato che nel gennaio scorso fu il grande artefice del suo approdo a Milano. Neanche dodici mesi dopo sarà chiamato a trovargli una nuova collocazione, magari attraverso uno scambio che scaccerebbe via l’ipotesi di una sanguinosa minusvalenza.

Calciomercato Inter, addio Eriksen: Marotta dice no all’offerta della Juventus

Marotta non ha però intenzione di cederlo in Italia (il rischio che ‘rinasca’ nel giardino del vicino è del resto troppo alto), come confermano le ultime clamorose indiscrezioni di calciomercato. Il CEO nerazzurro sembra infatti aver risposto con un secco no alla proposta, manco a farlo apposta, di scambio da parte dell’ex Juventus. Un ‘baratto’ alla pari, sui 35 milioni di euro con tanto di plusvalenza assicurata per entrambe le società, che prevedeva lo sbarco ad Appiano di Aaron Ramsey in cambio appunto dell’ex calciatore del Tottenham. L’opposizione è stata netta, nonostante a quanto pare fosse già arrivato l’ok di Conte, che a torto o ragione riterebbe il gallese molto più ‘funzionale’ alla sua squadra.

Solo estero, dunque, per Eriksen, con la pista che conduce al PSG davanti a tutte in questo momento. Se andasse in porto l’operazione, alla Pinetina giungerebbe Leandro Paredes, centrocampista argentino con un passato alla Roma e anch’egli nel mirino dei bianconeri. Arsenal (per Xhaka), Manchester United e Real Madrid le altre possibili soluzioni del ‘caso’ Eriksen, flop nerazzurro e juventino mancato.

