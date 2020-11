L’Inter è pronta ad agire in maniera forte sul calciomercato e potrebbe piombare su un calciatore che piace molto alla Juventus. Ecco i dettagli

Il futuro di Christian Eriksen è sempre più in bilico. Il trequartista danese non riesce a imporsi nello scacchiere di Antonio Conte e a questo punto una sua cessione a gennaio pare ormai sempre più probabile. Si farà un tentativo per scambiare il danese con Isco nelle prossime settimane. Il fantasista spagnolo è agli sgoccioli della sua avventura a Madrid e piace anche alla Juventus.

Calciomercato Inter, occhio allo scambio tra Eriksen e Isco

Negli scorsi anni, Eriksen è stato spesso accostato al Real Madrid, ma ora i Blancos sembrano avere idee diverse per la loro trequarti nel progetto Zidane. Secondo quanto riportato in esclusiva dalla redazione di ‘Calciomercato.it’, l’idea di scambio piace all’Inter, ma il club spagnolo sembra orientato a rifiutare. Il danese non è funzionale alle idee dell’allenatore e il club di Florentino Perez è stato chiaro per Isco: può partire, ma solo per un’importante offerta economica. L’attuale richiesta è di 40 milioni, ma alla fine potrebbe essere ceduto con un forte sconto.

