Calciomercato, il bomber lancia l’ultimatum | Occasione Milan!

Il Milan sta voltando in classifica nell’attuale Serie A, eppure i rossoneri, al netto di uno straordinario Zlatan Ibrahimovic, hanno poche alternative in attacco. Un assalto a un altro bomber potrebbe ampliare le soluzioni a disposizione di Stefano Pioli. Il nome giusto potrebbe arrivare dal Chelsea: si tratta di Olivier Giroud. Già nella scorsa stagione, la punta era stata accostata anche all’Inter, ma ora il suo arrivo a Milano potrebbe davvero decollare, ma non in nerazzurro bensì al Milan!

Calciomercato Milan, Giroud lancia l’ultimatum al Chelsea

In questa fase della sua carriera, Giroud sente il bisogno di giocare con continuità e ampliare il suo minutaggio. Ai microfoni di ‘Telefoot’, la punta ha fatto il punto della situazione sul suo futuro: “Se sono preoccupato per il mio futuro? Non è questa la parola giusta, ma in un certo senso si può dire così… Le cose ora devono cambiare, altrimenti sarò costretto a prendere una decisione”. Insomma, l’attaccante chiede spazio e un addio al Chelsea a gennaio a cifre molte contenute ora sembra probabile. Il Milan vuole vincere un altro derby.

