Calciomercato Juventus, “Dybala: aria d’addio” | Tutti i dettagli

Il futuro di Dybala è sempre più incerto: al momento è l’uomo in meno della Juventus

Continua a essere turbolento il rapporto tra Paulo Dybala e la Juventus: l’attaccante argentino, nonostante quel numero 10 sulle spalle che gli ha dato peso e importanza nel progetto bianconero, è oramai a tutti gli effetti una seconda linea della Vecchia Signora. Con Cristiano Ronaldo e Morata inamovibili nella formazione titolare, contro la Lazio ha giocato appena 14 minuti e col Cagliari 21: un minutaggio troppo scarso per un giocatore che dovrebbe essere in grado di incidere di più.

Calciomercato Juventus, Dybala non incide più

Pirlo al momento lo difende, specificando che non è ancora al meglio della condizione e bisogna aspettare per poter avere il miglior Dybala a disposizione, ma intanto l’addio sembra inevitabile. Gli arrivi di Kulusevski e Chiesa, come sottolinea anche ‘Il Giornale’, hanno indicato la strada verso il nuovo che avanza e la conferma dell’ex Palermo per la prossima stagione è sempre più complessa. L’argentino dovrà riprendersi la Juventus, altrimenti fino a quel momento sarà lui l’uomo in meno della Vecchia Signora. Per il quotidiano Dybala, al momento, è “l’uomo in meno della Juventus, il vero problema dei bianconeri”. Un’etichetta pesante.

