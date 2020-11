Calciomercato Juventus, doppio colpo stellare | 70 milioni!

La Juventus prepara due colpi da sogno per convincere Ronaldo a restare a Torino: servono 70 milioni di euro

In attesa di affrontare la trasferta di Benevento contro la squadra di Inzaghi, la Juventus programma i prossimi colpi di calciomercato. L’obiettivo è quello di rinforzarsi ‘accontentando’ Ronaldo per una rosa sempre più forte e competitiva. Doppio colpo da sogno nel mirino: lo scenario.

Calciomercato Juventus, due big per CR7: cifre e dettagli

Secondo quanto riportato dai colleghi di ‘Don Balon’, in casa Juventus il piano per la prossima annata porta ad un restyling della mediana di Pirlo. L’obiettivo numero uno per il centrocampo bianconero è Eduardo Camavinga, tallonato da tempo anche dal Real Madrid e valutato, in vista del prossimo giugno, almeno 70 milioni dal Rennes.

Il 18enne è però solo una parte, nell’immediato, di una serie di rinforzi di spessore per fare il decisivo salto di qualità in Europa. L’estate 2022 potrebbe essere quella del ritorno di Paul Pogba alla Juventus. Il francese non ha rinnovato con il Manchester United e può andare in scadenza tra un anno e mezzo.

Situazione in divenire, la Juventus sogna un doppio affare da sogno: Camavinga nel 2021, Pogba nel 2022, per la gioia di Andrea Pirlo.

