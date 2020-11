Calciomercato Juventus, colpo a centrocampo | Affare con il Milan

La Juventus potrebbe imbastire un nuovo affare con il Milan per un grande colpo a centrocampo: la strategia del club bianconero

La Juventus continua a convincere sotto la gestione di Andrea Pirlo, che potrebbe così chiedere nuovi rinforzi soprattutto nella zona centrale di campo. Il club bianconero starebbe lavorando in ottica futura per trovare una sistemazione anche ai vari calciatori in prestito in giro per l’Europa.

Calciomercato Juventus, assalto a Bennacer: scambio con i rossoneri

Così l’obiettivo numero uno a centrocampo sarebbe il profilo di Ismael Bennacer, centrocampista algerino del Milan, che è diventato in poco tempo un elemento indispensabile della formazione di Stefano Pioli.

Così la Juventus potrebbe mettere sul piatto circa 27-28 milioni di euro per la parte cash più il cartellino di uno tra Douglas Costa, Romero o Mandragora, ancora di proprietà della società bianconera. Lo stesso club rossonero sarebbe pronta anche a puntare tutto sul giovane centrocampista, classe 2000, Sandro Tonali, che sta trovando al momento poco spazio visto l’exploit dell’ex Empoli.

I prossimi mesi saranno così molto importanti per capire il futuro dello stesso metronomo del centrocampo rossonero: sulle sue tracce ci sarebbero, infine, tanti top club d’Europa.

