Calciomercato Milan, assalto all’azzurro | Scambio con il Napoli

Il big-match di giornata di Serie A tra Napoli e Milan potrebbe essere anche l’occasione giusta per parlare di una trattativa avvincente

Il Milan vuole continuare ad essere protagonista in Serie A. La sfida del San Paolo contro il Napoli sarà importante per capire i margini di miglioramento del club rossonero. Inoltre, la compagine, guidata da Stefano Pioli, che non ci sarà per la positività al Covid-19, sarà protagonista anche per le dinamiche di calciomercato.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus e Milan, sfida per il centravanti | I dettagli

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, sfuma il colpo a zero | Firma vicina

Calciomercato Milan, assalto a Piotr Zielinski: scambio con due rossoneri

Il Milan potrebbe così preparare l’assalto del centrocampista polacco del Napoli, Piotr Zielinski, inserendo anche due calciatori rossoneri nella trattativa, come Krunic e Castillejo.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, muro dalla Premier | “Rifiuteranno ogni offerta!”

Lo stesso club di De Laurentiis non sarebbe disposto ad accettare l’offerta dei rossoneri con lo stesso ex Udinese che sarebbe fondamentale nelle rotazione di Rino Gattuso. Il giocatore polacco è tornato da poche settimane dopo una lunga quarantena a causa della positività al Covid-19.

Una sfida nella sfida tra campionato e calciomercato: Napoli e Milan continuano a lavorare in vista della prossima stagione.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, tentazione per Ibrahimovic | L’ex Inter lo chiama