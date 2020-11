Calciomercato Milan, niente riscatto | Intreccio con la Juventus

In casa Milan un nuovo arriva sta dimostrando tutto il suo valore, ma il club non vuole venderlo: si apre così intreccio con la Juventus

Il calciomercato del Milan potrebbe incrociarsi incredibilmente a quello della Juventus in un affare che prevedrebbe un ritorno in rossonero. Il riscatto di un calciatore per il club rossonero potrebbe essere complicato dalla volontà del club proprietario. Così si apre l’affare tra i due club italiani.

Calciomercato Milan, il Manchester United dice no al riscatto di Dalot: occhi sul ritorno di De Sciglio

Nell’ultima sessione di calciomercato estiva il Milan si è rinforzato con vari nuovi innesti ed uno di questi è Diogo Dalot, che è arrivato in prestito dal Manchester United. Il portoghese pur avendo collezionato solo una presenza in Serie A è stato fondamentale in Europa League, segnando anche un gol e mettendo a segno un assist. Ma il riscatto sembrerebbe essere molto complicato.

Infatti secondo quanto riportato da ‘ESPN’ il Manchester United sembrerebbe intenzionato a chiudere la porta del riscatto del terzino portoghese al Milan, poiché punterebbe molto su di lui per il futuro. Così i rossoneri starebbero pensando ad un ritorno per la prossima stagione, ovvero quello di Mattia De Sciglio. Il terzino italiano ora milita in Francia con la maglia del Lione, ma quando tornerà nella Juventus il suo futuro difficilmente sarà in bianconero. Così i rossoneri pensano al ritorno del calciatore a Milano dopo tre anni.

