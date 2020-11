Calciomercato Juventus, dietrofront Real Madrid | Veto del presidente

Il Real Madrid aveva messo gli occhi su un calciatore della Juventus, ma il presidente dei ‘blancos’ mette il veto sull’acquisto

I tanti talenti in casa Juventus portano inevitabilmente i migliori club europei a puntare il mirino tra le fila bianconere. In particolare il Real Madrid aveva puntato gli occhi su un calciatore juventino, ma a bloccare tutto è proprio il presidente dei ‘blancos’. Posto il veto sull’acquisto.

Calciomercato Juventus, Alex Sandro mollato dal Real Madrid: Florentino Perez non lo vuole

Torna alla vittoria la Juventus di Andrea Pirlo, che grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo nel primo tempo archivia la partita casalinga contro il Cagliari. Oltre che per la vittoria però i bianconeri esultano anche per il ritorno in campo di Alex Sandro, che dopo l’infortunio durante la scorsa estate non era mai sceso in campo in questa stagione. Inoltre sul brasiliano c’è da tempo l’interesse del Real Madrid, che però sembrerebbe aver cambiato idea.

Infatti secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Todo Fichajes’, i ‘blancos’ avrebbero deciso di togliere dalla lista degli obiettivi il terzino sinistro della Juventus. A porre il veto sull’acquisto del brasiliano è il presidente Florentino Perez, che come vice Mendy vorrebbe un profilo più giovane rispetto a quello del trentenne bianconero. Dunque una minaccia in meno per la Juventus, che se vedrà partire Alex Sandro non sarà in direzione Madrid.

