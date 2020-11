Calciomercato Juventus, effetto domino | Torna a Torino!

Il suggestivo intreccio di mercato può prendere forma in estate: effetto domino, super colpo della Juventus

La netta vittoria sullo Spezia è già un lontano ricordo per la Juventus di Andrea Pirlo. In tal senso, la società bianconera è già focalizzata sui prossimi rinforzi per il prossimo anno. Il calciomercato estivo può portare ad un clamoroso ritorno in quel di Torino: intreccio internazionale.

Calciomercato Juventus, ritorno possibile: i dettagli

Accostato in numerose occasioni proprio alla Juventus, il futuro di Sergej Milinkovic-Savic sarà lontano dalla Serie A. Il serbo, stando quanto riporta ‘Fichajes.net’, è l’obiettivo numero uno per il centrocampo del Manchester United. I ‘Red Devils’ hanno quindi intenzione di puntare tutto sul centrocampista della Lazio, già vicino al club di Manchester nell’estate 2018. L’acquisto di Milinkovic-Savic porterebbe novità importanti anche in uscita.

Paul Pogba, che dal ritiro con la Francia ha palesato tutto il suo malcontento per l’avventura con lo United, può finire sul mercato. La Juventus non ha mai dimenticato il gioiello francese ed intende riabbracciarlo a fine stagione. Un ritorno clamoroso che innalzerebbe non poco il livello tecnico del centrocampo di Pirlo. L’effetto domino rischia quindi di portare ad una cessione illustre in casa Juventus.

A ‘pagare’ il conto per il ritorno di Pogba può essere Rodrigo Bentancur: l’uruguagio piace da tempo al Real Madrid. Situazione in divenire: Milinkovic-Savic allo United e Bentancur-Real Madrid, Pirlo spera nel ritorno di Pogba.

