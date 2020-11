Calciomercato Juventus, retroscena Morata | Ad un passo dalla rivale

La Juventus ha trovato in Alvaro Morata una grande risorsa, ma spunta un clamoroso retroscena: fu vicino alla rivale storica

Il calciomercato vede spesso spuntare dei retroscena clamorosi, cosa successa nella trattativa tra Juventus ed Atletico Madrid per il passaggio di Alvaro Morata in bianconero. Il bomber spagnolo infatti fu vicinissimo al passaggio alla rivale storica. Lo scambio proposto dai colchoneros viene però rifiutato.

Calciomercato Juventus, Morata fu vicino al Barcellona: i catalani rifiutano lo scambio

Un impatto incredibile quello di Alvaro Morata nel suo ritorno alla Juventus. Infatti da quando è tornato a vestire la maglia bianconera lo spagnolo ha messo a segno 6 gol e tre assist in 9 partite tra campionato e Champions League. Dalla Spagna spunta però il clamoroso retroscena secondo cui il bomber spagnolo sarebbe stato vicino al Barcellona.

Infatti secondo quanto riportato dal programma radiofonico spagnolo ‘Cadena Ser’ il numero 9 bianconero sarebbe stato proposto dall’Atletico Madrid al Barcellona prima del trasferimento nel club juventino. I ‘colchoneros’ avrebbero proposto al club catalano uno scambio per riportare nella squadra di Simeone il francese Antoine Griezmann, inserendo come contropartite proprio Alvaro Morata insieme a Mario Hermoso e Lemar. L’affare però, per fortuna della Juventus, non è andato a buon fine poiché il presidente Bartomeu ha dichiarato incedibile il francese.

