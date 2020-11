Calciomercato Juventus, colpaccio in Spagna | C’è la clausola segreta

La Juventus non smette di andare a caccia di occasioni e vuole il colpaccio a parametro zero: in regia c’è Jorge Mendes

È stato un avvio di stagione sorprendente ma anche sfortunato per Ansu Fati. Il gioiello del Barcellona ha impressionato tutti nelle prime settimane con prestazioni di alto livello che aiutato i ‘Blaugrana’ a ottenere risultati importanti nonostante il momento più che complicato, come testimonia anche la classifica in Liga.

L’8 novembre scorso però è arrivato un brutto infortunio per Ansu Fati che dovrebbe restare lontano dal terreno di gioco fino al mese di marzo. Potrebbe tornare dunque solo nel periodo degli ottavi di finale di Champions League ed è sicuramente un’assenza molto pesante per la compagine allenata da Ronald Koeman.

Calciomercato Juventus, occasione Ansu Fati a zero: c’è la clausola segreta con il Barcellona

Il futuro di Ansu Fati potrebbe essere in bilico, così come spiegato ‘Diario Gol’. Dal portale spagnolo fanno sapere che il recente rinnovo potrebbe non valere fino al 2024 come crede il Barcellona, ma solo fino al 2022.

L’entourage del giocatore, che è assistito da Jorge Mendes, è convinto che il suo contratto sia in scadenza entro due anni e per questo non sono da escludere sorprese. La Juventus potrebbe monitorare la situazione e cercare il colpaccio Ansu Fati a parametro zero, grazie anche agli ottimi rapporti della società proprio con il procuratore portoghese.

Anche l’Inter osserva la situazione e potrebbe provare a beffare i bianconeri qualora l’addio del talento dal Barcellona dovesse diventare realtà.

