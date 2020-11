Calciomercato Inter, super scambio con Mourinho | Tutti i dettagli

Il calciomercato dell’Inter può entrare nel vivo a gennaio. Proposta di scambio da Mourinho



Alle spalle il match contro il Torino, la dirigenza dell’Inter ha intenzione di pianificare i prossimi movimenti di calciomercato in vista della sessione di gennaio. In tal senso, può arrivare una clamorosa proposta di scambio da Jose Mourinho: i nomi in ballo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, ritorno di fiamma | Conte lo vuole subito!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, addio Inter e Juventus | Il big rinnova!

Calciomercato Inter, Mourinho ci riprova: idea scambio

Il primo posto in classifica a +2 su Leicester e Chelsea alimenta le speranze in casa Tottenham per la conquista del titolo. Josè Mourinho torna a guardare in casa Inter per rinforzare la difesa degli ‘Spurs’. Non è un mister che Milan Skriniar sia tra i preferiti del portoghese per completare la difesa del Tottenham. In tal senso, lo ‘Special One’, è pronto ad offrire uno scambio per arrivare all’ex Sampdoria.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Si tratta di Davinson Sanchez, centrale colombiano arrivato nell’estate 2017 dall’Ajax per 42 milioni di euro. Secondo ‘Footballinsider247.com’, visto anche lo scarso impiego nelle ultime settimane, il tecnico lusitano avrebbe ufficialmente scaricato il 28enne in scadenza nel 2024 con il Tottenham.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, cessione Eriksen | Scambio all’estero

Il club inglese, in vista di gennaio, ha intenzione di fiondarsi su Skriniar, che piace pure al Liverpool, ormai superato da Bastoni nelle gerarchie di Conte. Davinson Sanchez la chiave per strappare lo slovacco ai nerazzurri.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Eriksen porta il vice Lukaku | Cifre e dettagli

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus e Inter, addio a gennaio | Salta lo scambio!