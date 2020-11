Calciomercato Milan, sfuma il colpo a zero | Firma vicina

Colpo sfumato per il calciomercato del Milan: il giocatore a cui Maldini è molto interessato non approderà a Milano

Il Milan è alla ricerca di nuovi profili in grado di alzare il tasso tecnico della squadra di Stefano Pioli. Vari sono gli obiettivi valutati da Paolo Maldini, soprattutto per il reparto offensivo. Tuttavia, uno di questi calciatori sembra molto vicino al rinnovo del contratto col proprio club. Una notizia tutt’altro che positiva per il club rossonero, molto interessato.

Calciomercato Milan, Thauvin rinnova col Marsiglia

Secondo quanto riferito da ‘Todo Fichajes‘, Florian Thauvin sarebbe molto vicino al rinnovo con l’Olympique Marsiglia. Il contratto del francese scadrà nel giugno 2021 e per ingaggiarlo non mancano le pretendenti, e tra queste c’è soprattutto il Milan. I contatti tra l’entourage del giocatore e la dirigenza rossonera erano già stati avviati.

Anche il Siviglia e il Napoli sono molto interessate a Thauvin, per il quale il Marsiglia ha offerto un rinnovo per altri tre anni. In quest’inizio di stagione, il trequartista francese ha segnato tre gol e siglato cinque assist in nove partite.

