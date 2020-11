Calciomercato Juventus e Milan, sfida per il centravanti | I dettagli

Juventus e Milan hanno intenzione di acquistare lo stesso centravanti. Ecco tutti i dettagli della sfida sul mercato

La Juventus e il Milan si stanno sfidando in Serie A per la lotta al titolo, e questa lotta potrebbe concretizzarsi anche sul mercato. Le rose di Pirlo e Pioli non sono ancora complete e infatti entrambe le dirigenze si sono messe al lavoro per alzare l’asticella della squadra. L’obiettivo in comune proviene dal Paris Saint-Germain.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, agente allo scoperto | “Vogliamo una nuova squadra”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, irrompe la Juve | Offerto un giocatore!

Juventus e Milan, Icardi nel mirino

Il PSG ha riscattato Icardi dall’Inter dopo il prestito dell’anno scorso. Tuttavia, Thomas Tuchel non apprezza particolarmente le qualità della punta argentina, tanto che sta puntando sempre di più su Moise Kean. L’attaccante italiano è arrivato dall’Everton in prestito e verosimilmente verrà acquistato a titolo definitivo.

Con la permanenza di Kean, per Icardi ci sarebbe ancora meno spazio. Ed è qui che subentrano Juventus e Milan, che per assicurarsi l’ex Inter potrebbero mettere sul piatto un prestito biennale con riscatto obbligatorio a 60 milioni di euro. Una formula per certi versi simile a quella che i bianconeri hanno utilizzato per acquistare Morata. Icardi attualmente guadagna 9,2 milioni di euro netti a stagione e col Decreto Crescita, a Juve e Milan costerebbe sui 13 lordi l’anno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Real Madrid, Zidane perde il difensore | Salterà la sfida con l’Inter

Calciomercato, addio e assalto a Barella | No secco dell’Inter