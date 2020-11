Calciomercato Juventus, duello con Zidane | Offerta in Serie A

Duello tra la Juventus e il Real Madrid di Zinedine Zidane: offerta per il gioiello in Serie A

Sembra che ci sia un filo che unisca Juventus e Real Madrid, soprattutto sul mercato. I bianconeri dal Real oltre ad aver acquistato Ronaldo e a voler ingaggiare Sergio Ramos, hanno anche alcuni obiettivi in comune con Zidane. Una situazione che inevitabilmente regala degli scenari a volte inaspettati, fatti di rilanci e contro-rilanci, ma anche di attese.

Calciomercato Juventus, offerta del Real Madrid per il centrocampista

La Juventus è molto interessata a Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli che si è messo in mostra in questi anni di Serie A e con la maglia della nazionale spagnola. Un calciatore giovane, classe ’97, che ha attirato su di sé anche gli occhi del Real Madrid.

Florentino Perez adora Fabian e infatti, secondo quanto riferito da ‘Diariogol.com‘, ha pronta un’offerta da 60 milioni di euro per il Napoli. Il Real Madrid vorrebbe affidargli la numero 10, approfittando anche del fatto che non è stato formalizzato il suo rinnovo coi partenopei. La Juventus, almeno per ora, resta spettatrice interessata in attesa di nuovi sviluppi.

