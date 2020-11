Calciomercato Juventus, attacco a Dybala | La richiesta fa discutere

Continua ad essere in bilico la posizione di Paulo Dybala. Arrivano le dichiarazioni in merito alle sue richieste di rinnovo

Continua ad essere in bilico la situazione di Paulo Dybala in casa Juventus, visto che c’è da risolvere al più presto la questione rinnovo. Il giornalista Gian Luca Rossi ne ha parlato a ‘Top Calcio 24’, ecco le sue parole: “Dybala se l’è legata al dito che volevano mandarlo via, ma la richiesta 15 milioni di euro è fuori da ogni logica”.

“Non credo che possa ambire ad altro all’infuori dalla Juventus, dunque farebbe bene ad accettare quello tutto ciò che gli viene proposto. In altri tempi, sarebbe stato diverso. Adesso farebbe bene a fare un passo indietro”.

Calciomercato Juventus, il tecnico Pogliani: “Dybala non è un fuoriclasse assoluto”

A parlare del momento della ‘Joya’, sempre ai microfoni di ‘Top Calcio 24’, è anche l’allenatore Carlo Pogliani. Queste le sue parole: “Credo che Dybala non sia un fuoriclasse assoluto e non vale i 15 milioni all’anno. Dovrebbe accontontentarsi di una cifra minore, ma la Juve ha bisogno di Dybala anche il prossimo anno. Giocare con Ronaldo non è semplice, la palla non la passa mai”.

“La scorsa stagione Dybala è stato il migliore della Serie A – prosegue Pogliani -, nonostante non abbia tirato rigori e punizioni. La Juventus deve anche considerare che il portoghese potrebbe non esserci più nella prossima annata”.

Su Morata: “Occhio allo spagnolo, perché ora sta andando bene ma appena rientrerà Cristiano a pieno regime non gli passerà mai il pallone”.

