Calciomercato Milan, muro dalla Premier | “Rifiuteranno ogni offerta!”

Il Milan sta lavorando a un acquisto dalla Premier League sul calciomercato entro il termine della stagione. Il club d’appartenza sembra avere altre intenzioni. Ecco i dettagli

Il Milan proverà a mettere a segno colpi di grande prospettiva e qualità, in modo da garantire a Stefano Pioli una rosa competitiva per lo Scudetto. I rossoneri, però, devono anche pensare a mantenere i calciatori migliori e che bene stanno facendo in questa stagione. Tra questi, sembra in chiara ascesa Diogo Dalot. Il terzino proveniente dal Manchester United, però, non è sicuro di restare in rossonero a fine anno.

LEGGI ANCHE >>> Mercato Milan, tentazione per Ibrahimovic | L’ex Inter lo chiama

Calciomercato Milan, brutte notizie dal Manchester United per Dalot

Il terzino non è ancora riuscito a conquistare il posto da titolare, ma nelle occasioni in cui è sceso in campo ha dimostrato tutte le sue qualità. Il futuro, però, resta fortemente in bilico. Secondo quanto riportato dall’ESPN nelle ultime ore, infatti, il Manchester United ha la netta intenzione di rifiutare qualsiasi offerta dal Milan a gennaio. Ricordiamo che il laterale basso è arrivato a Milano in prestito secco. Vedremo se nei prossimi mesi la posizione dei Red Devils si ammorbidirà.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan e Juventus, assalto Real Madrid in Serie A | I dettagli