Calciomercato Juventus, si allontana l’erede di Dybala | Maxi offerta PSG

La Juventus pensa al futuro di Dybala e ai possibili successori: arriva la beffa per i bianconeri, maxi offerta per l’obiettivo

Torna domani la Serie A dopo la sosta per le nazionali e la Juventus è pronta a scendere in campo per rialzarsi dopo un avvio incerto. I bianconeri hanno raggiunto solo due successi nelle prime sei gare giocate, oltre alla vittoria a tavolino contro il Napoli dopo la mancata partecipazione dei partenopei.

In campionato i punti di distacco dalla vetta occupata dal Milan ora sono quattro, ma non ci sono ancora grosse preoccupazioni visto che si sono giocate soltanto le prime sei giornate e manca tanto alla fine della stagione. C’è tutto il tempo per recuperare il distacco, ma c’è bisogno di una serie importanti di risultati utili consecutivi.

Calciomercato Juventus, Griezmann verso il PSG: non sarà lui l’erede di Dybala

Mentre la squadra è concentrata sul campo e vuole rialzarsi al più presto, la società continua a lavorare sul calciomercato e segue diverse situazioni che potrebbero trasformarsi in occasioni nei prossimi mesi. Nel mirino ci sarebbe anche Griezmann qualora dovesse andar via Dybala.

Per il francese, però, il trasferimento sembrerebbe più difficile. Secondo quanto riportato da ‘Todo Fichajes’, infatti, il PSG avrebbe deciso di puntare su di lui per rimpiazzare Mbappe. L’offerta dovrebbe aggirarsi sugli 80 milioni, soldi che arriverebbero dalla cessione di Kylian.

Per Dybala, invece, la Juventus sarebbe disposta a trattare la cessione dagli 80 milioni in sù in caso di mancato rinnovo.

