Calciomercato Milan, duello col West Ham | Il Real lo svende!

Calciomercato Milan, duello potenziale con il West Ham in vista di gennaio: il Real Madrid cerca acquirenti per Mariano Diaz, come rivela ‘Sport’

Il calciomercato non dorme mai, soprattutto di questi periodi, dove qualunque club è alla ricerca dell’occasione giusta al momento giusto per arricchire i rispettivi organici. E’ il caso del West Ham, che sarebbe pronto a sfidare il Milan per Mariano Diaz, attaccante ormai separato in casa e pronto all’addio al Real Madrid. Come riporta il quotidiano iberico ‘Sport’, gli Hammers hanno infittito i contatti con l’entourage del calciatore, forte del prezzo da saldo che il club madrileno ha fissato sul suo cartellino. Con soli 14 minuti in campo, nel corso di questo 2020-21, l’attaccante ex Lione è alla ricerca di un club dove rilanciare la propria carriera.

