Calciomercato Milan, Calhanoglu via subito | Scambio in Spagna

Hakan Calhanoglu potrebbe dire addio al Milan al termine della stagione. In scadenza di contratto, possibile scambio per il turco

Gol ed assist negli ultimi mesi in maglia rossonera per Hakan Calhanoglu, che ha beneficiato più di tutti del ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic. Il turco è in scadenza di contratto con il club milanese: così il suo futuro potrebbe essere altrove visto che è difficile che possa arrivare il rinnovo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, dalla Spagna: arriva la chiamata di Neymar! I dettagli

Calciomercato Milan, scambio Calhanoglu-Savic

Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes” a gennaio potrebbe esserci anche un’idea di scambio per non lasciar partire Calhanoglu a parametro zero. Il centrocampista turco sarebbe finito nel mirino dell’Atletico Madrid, ma così il Milan avrebbe intenzione di imbastire una trattativa per uno scambio suggestivo con il club spagnolo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Mega scambio per l’erede!

Nel mirino dei rossoneri ci sarebbe anche il difensore montenegrino, Stefan Savic, che conosce molto bene il campionato italiano dopo la sua esperienza passata alla Fiorentina. Un’idea entusiasmante che accontenterebbe tutte le parti coinvolti: i prossimi mesi saranno così decisivi per decifrare il futuro del centrocampista rossonero.

Il Milan vorrebbe così utilizzare la carta Calhanoglu per non perderlo a parametro zero.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE: Calciomercato Juventus, Pirlo fa i nomi | Ecco il primo obiettivo in entrata!

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: affare fatto | Arriva a giugno!