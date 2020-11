Calciomercato Juventus, retroscena Alex Sandro | Scambio con Simeone

Paratici aveva provato a imbastire uno scambio in estate per cedere Alex Sandro

In estate la Juventus aveva puntato forte su un rinforzo in difesa, con Andrea Pirlo che sperava di poter ampliare il reparto arretrato ed evitare di doversi ritrovare con la coperta corta, come accaduto nel corso di questa prima fase di stagione. Per sopperire agli infortuni e anche per continuare a ringiovanire la rosa, l’obiettivo sarebbe arrivato dalla Liga e si chiama Renan Lodi. Ovviamente la dirigenza bianconera deve far fronte alle necessità economiche del momento, con l’obiettivo di contenere i costi il più possibile.

Calciomercato Juventus, retroscena Alex Sandro

Per questo motivo la Juventus aveva proposto all’Atletico Madrid, squadra che detiene i diritti sportivi del giocatore brasiliano, uno scambio con Alex Sandro in vista della prossima estate. Il classe ’98 dei Colchoneros non ha però accettato la prospettiva, dato che già due anni fa era stato accostato alla Juventus, salvo poi vedersi rifiutato dallo stesso Paratici. L’affare è poi tramontato anche alla luce del fatto che avendo la Vecchia Signora coperto tutti gli slot da extracomunitari in rosa non aveva possibilità di concretizzare l’affare. Difficile, quindi, anche riprovarci a gennaio, non essendosi liberato alcuno spazio, ma non è detto che in estate non ci si possa riprovare.

