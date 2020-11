Calciomercato Milan, Maldini gioca d’anticipo | Riscatto a gennaio!

Maldini vuole riscattare Diaz già a gennaio per anticipare la concorrenza

Il Milan vuole anticipare i tempi per il riscatto di Brahim Diaz: per evitare di doversi mettere in competizione con eventuali altre squadre o rischiare un ritorno di fiamma da parte del Real Madrid, Maldini vuole giocare d’anticipo e convincere il giocatore a vestire il rossonero anche nelle prossime stagioni. Costato 17 milioni di euro alle merengues, la volontà di Florentino Perez, viste anche le qualità espresse in queste prime uscite con la maglia del Diavolo, è quella di remunerare il più possibile la cessione a titolo definitivo.

Calciomercato Milan, Maldini anticipa tutti

Per questo il Milan è intenzionato a offrire una cifra in linea con quanto speso nel 2019 dal Real Madrid, con l’aggiunta di una parte variabile legata al raggiungimento di determinati obiettivi, a questo punto a fine stagione. La richiesta, però, da parte del club madrileno è tra i 30 e i 35 milioni, il che costringerebbe i rossoneri a spingersi in là con l’offerta. Da non sottovalutare anche la possibilità di inserimento di una percentuale sulla futura rivendita, vista la giovanissima età del giocatore, classe ’99, e destinato sicuramente a grandi palcoscenici.

