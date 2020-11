Calciomercato Juventus, beffa targata Sergio Ramos | Sfuma il colpo

Calciomercato Juventus, i bianconeri continuano a seguire Sergio Ramos: ma l’addio al Real Madrid può partorire la beffa

La Juventus guarda con grande attenzione a cosa sta succedendo a Madrid. Sergio Ramos, infatti, è in scadenza di contratto con il Real e non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo. Il clamoroso addio a zero dello spagnolo ai Blancos potrebbe rappresentare una grandissima opportunità di mettere le mani su un giocatore di carisma ed esperienza ineguagliabili, per permettere alla squadra, in rifondazione, di continuare a crescere. Ma dalla Spagna arrivano anche brutte notizie per i bianconeri.

Calciomercato Juventus, Alaba l’erede di Sergio Ramos al Real Madrid

Secondo ‘As’ infatti il Real avrebbe già inquadrato il suo piano B, nel caso in cui Ramos decida di non rinnovare. Si tratta di David Alaba, giocatore a sua volta inseguito dalla Juve e altro possibile colpo a parametro zero. Il talento austriaco del Bayern Monaco avrebbe come caratteristica principale quella di poter essere utilizzato in più ruoli (difensore centrale, mediano, laterale mancino), tutti svolti ad altissimo livello. Gli spagnoli potrebbero contare sugli ottimi rapporti con l’agente Zahavi, per portare a compimento la trattativa. In effetti, il potente procuratore israeliano starebbe facendo di tutto per condurre Alaba al Bernabeu. La Juventus potrebbe veder sfumare uno degli obiettivi principali per le prossime sessioni di mercato.

