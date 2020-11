Calciomercato Juventus, clamoroso Mbappe | Spunta la maxi offerta

Calciomercato Juventus, Mbappe è il sogno proibito dei bianconeri per il futuro: spunta l’offerta super per il francese

La Juventus, come da strategia comunicata a suo tempo dalla dirigenza, andrà a caccia nelle prossime sessioni di mercato di giocatori per rinnovare la rosa. Talenti giovani, se in qualche caso di prospettiva, in altri casi veri e propri crack da valorizzare e godersi nel corso del tempo. Dei ‘Cristiano Ronaldo‘ all’inizio o nel pieno della carriera, insomma. Il sogno proibito in questo senso di chiama Kylian Mbappe. Il francese, con il Psg, è alle prese con una situazione contrattuale delicata. Accordo in scadenza nel 2022 e rinnovo che appare lontano. La speranza è potersi inserire per piazzare il colpaccio ma la concorrenza non manca, anzi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, dalla Spagna: affare fatto | Arriva a giugno!

Calciomercato Juventus, Liverpool all’assalto di Mbappe: offerta pazzesca

Se il Real Madrid da tempo appare in pole, in caso di addio del giocatore ai campioni di Francia, spunta adesso anche il Liverpool. Stando al ‘Sunday Times’, i ‘Reds’ starebbero pianificando una offerta pazzesca per strappare l’attaccante al Psg. In particolare, si punta alla cessione di uno tra Salah, Firmino e Manè per recuperare sul mercato una cifra tra i 100 e i 150 milioni di euro per andare all’assalto. Una mossa che potrebbe letteralmente sparigliare il prossimo mercato estivo. Klopp, dopo tanti anni, è disposto a cambiare il suo tridente offensivo. Per un talento come Mbappe, ne vale la pena.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Pirlo fa i nomi | Ecco il primo obiettivo in entrata!

Calciomercato Juventus, bomba clamorosa | Accordo con il big dell’Inter