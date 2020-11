Calciomercato, scambio ‘anti-Juve’ | Il top player sbarca in Serie A!

Nuova beffa in arrivo per la Juventus per due obiettivi seguiti a lungo in passato: possibile scambio in Serie A!

Mesi di fermento in casa Juventus con un occhio di riguardo sempre alle dinamiche di calciomercato. Possibile nuova beffa per il club bianconero, sempre alla ricerca di obiettivi di assoluto valore.

Calciomercato Juventus, il Real Madrid su Fabian: scambio in A

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” il Real Madrid potrebbe pensare al centrocampista spagnolo del Napoli, Fabian Ruiz, protagonista nell’ultima sfida con la Nazionale spagnola. Sergio Ramos e il presidente Florentino Perez lo vorrebbero avere in vista della prossima stagione.

E così potrebbe nascere uno scambio in Serie A con l’esubero da parte del Real, Isco, che non sarebbe più felice a Madrid. Il talentuoso giocatore spagnolo andrà in scadenza e, per non perderlo a parametro zero, avrebbe pensato a lui nell’operazione per arrivare a Fabian. L’ostacolo ingaggio, però, potrebbe far saltare tutto. Lo stesso Isco è stato accostato con costanza alla Juventus nelle passate sessioni di calciomercato senza però trovare mai un accordo conveniente.

La Juventus potrebbe così pensare a nuovi acquisti di assoluto valore da affidare al tecnico bianconero Andrea Pirlo.

